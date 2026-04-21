Украинские яйца вызывают недовольство британских фермеров

Фермеры Великобритании высказывают недовольство из-за беспошлинного ввоза в страну куриных яиц с Украины. Об этом информирует издание Economist. Украинская продукция вытесняет с рынка яйца собственного британского производства.
«Фермеры говорят, что они оказываются вытесненными с рынка этими дешевыми куриными яйцами», — сказано в публикации.
При этом Великобритания единственная из стран Европы сохранила беспошлинный режим ввоза куриных яиц с Украины, он будет действовать до 2028 года.
Британские фермеры называют сложившуюся ситуацию «нечестной игрой», пишет издание.
Как низкосортные куриные яйца с Украины заполонили магазины в ЕС, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, беспошлинный режим для ввоза товаров с Украины был введен ЕС в 2022 году. В 2025 году он был отменён. Подробнее об этом читайте здесь на KP.RU.
Тем временем украинцы начали публиковать на сайтах объявления о сухпайках из военной помощи от Канады, на упаковках которых можно увидеть маркировку «Не для продажи».