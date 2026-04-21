В Великобритании представили проект памятника королеве Елизавете II

Кроме того, британское правительство объявило о создании «цифрового мемориала королеве Елизавете». В его состав войдет оцифрованный «Придворный циркуляр» — ежедневные отчеты об официальных мероприятиях с участием королевы, а также материалы СМИ и музейные и исторические архивы, которые позволят отобразить ключевые события ее правления. С помощью этого ресурса все желающие смогут поделиться своими личными воспоминаниями о Елизавете II. Отмечается, что свои впечатления от общения с ней уже оставили художница Трейси Эмин и экс-министр по делам международного развития Валери Амос.