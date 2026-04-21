В Великобритании представили проект памятника королеве Елизавете II

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Памятник королеве Великобритании Елизавете II (1926−2022) в центре Лондона будет представлять из себя трехметровую бронзовую статую. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства, впервые раскрыв подробности о проекте.
За основу памятника был взят портрет Елизаветы II кисти итальянского художника Пьетро Аннигони (1910−1988), который в 1955 году изобразил молодую королеву, облаченную в мантию ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Великобритании. Статуя работы скульптора Мартина Дженнингса будет установлена на четырехметровом постаменте на парадной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Чуть позади нее будет находиться памятник супругу Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу (1921−2021) в военно-морской униформе.
Статуя Елизаветы II будет располагаться у входа в мемориальный комплекс памяти Ее Величества в Сент-Джеймсском парке, который будет состоять из нескольких садов. Дизайн мемориала разрабатывается архитектурным бюро Foster + Partners Нормана Фостера, который получил широкую известность благодаря реконструкции здания Рейхстага в Берлине и мосту Миллениум в Лондоне.
Проект памятника Елизавете II был представлен по случаю столетнего юбилея с момента ее рождения. Дата его установки пока не была определена. Ожидается, что полностью мемориал будет готов в 2028 году.
Кроме того, британское правительство объявило о создании «цифрового мемориала королеве Елизавете». В его состав войдет оцифрованный «Придворный циркуляр» — ежедневные отчеты об официальных мероприятиях с участием королевы, а также материалы СМИ и музейные и исторические архивы, которые позволят отобразить ключевые события ее правления. С помощью этого ресурса все желающие смогут поделиться своими личными воспоминаниями о Елизавете II. Отмечается, что свои впечатления от общения с ней уже оставили художница Трейси Эмин и экс-министр по делам международного развития Валери Амос.
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории — 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын принц Чарльз, принявший тронное имя Карл III.