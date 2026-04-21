Студенты Хабаровского края разработали методы защиты от мошенников

Лучшими практиками от молодёжи поделилось отделение Банка России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровское отделение Банка России провело конкурс по кибербезопасности и киберграмотности для студентов. В его рамках 120 студентов из 11 вузов и ссузов региона разработали свои инструменты по защите накоплений от мошенников в современных реалиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Более четверти из 103 рассмотренных жюри работ — научно-практические исследования. Еще 75 заявок пришлось на творческие проекты.

Организаторы отметили, что особое внимание студенты уделили схеме, в которой жертва самостоятельно переводит деньги недобросовестному лицу. Далее полученная сумма в краткие сроки переводится в третьи и четвертые руки или снимается.

— Сегодня мошенники активно вовлекают молодых людей в свои схемы в роли посредников. Ребята сознательно или по незнанию передают злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, через которые выводятся похищенные деньги. Неудивительно, что эта тема получила отражение в студенческих работах. Для кого-то это истории их ровесников, — отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.

Каждый для решения одной и той же проблемы предложил свои решения. Например, Алевтина Маслова и Алина Тукбаева выступили с просветительскими проектами. Первая составила карточки о популярных методах манипуляций, на основе которых разработала авторский квиз. Вторая — описала механизмы психологического давления мошенников в буклетах.

Разные подходы к просвещению молодые люди продемонстрировали и при подготовке конкурсных видеороликов. Например, команда Дальневосточного юридического института предпочла рассказать о последствиях посредничества в описанных выше схемах. Сюжет «Дропперство. Стоило ли?» (12+) признан лучшей вузовской работой. Среди средних профессиональных учреждений победили учащиеся Хабаровского автомеханического колледжа, подготовившие анимационный ролик о краже учетных и платежных данных.

Но исключительно отсутствие реакции на провокации мошенников бывает недостаточным. Как без участия человека своевременно выявлять финансовые пирамиды и нелегальных кредиторов в соцсетях, рассказал студент ДВГУПС Антон Глазков.

Таким образом, молодежь помогла и лучше понять механизмы работы аферистов, и сформировать актуальный набор инструментов, которые подойдут для решения проблемы.