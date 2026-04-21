Названы основные источники заражения человека бешенством в РФ

В России основными источниками заражения бешенством являются собаки и кошки, которые могут заразиться от диких животных. Об этом сообщила заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина в интервью РИА Новости.

По словам Семейкиной, большинство случаев инфицирования людей происходит в результате укусов домашних животных, причем около 56% таких повреждений наносят собаки. Заражение может произойти также через глубокие укусы или царапины, которые оставляют зараженные животные.

Семейкина отметила, что дикие плотоядные животные, такие как лисицы и енотовидные собаки, играют ключевую роль в передаче вируса бешенства к домашним питомцам. Она также подчеркнула, что факторы, такие как перегревание, употребление алкоголя и психическое или физическое перенапряжение, могут значительно снизить иммунитет человека и способствовать развитию заболевания.

Бешенство — это острое инфекционное заболевание с длительным инкубационным периодом, которое поражает нервную систему и имеет 100% летальность в случае появления симптомов. В Приморском крае с 1972 по 2025 год зарегистрировано 14 случаев смерти от бешенства. Последний случай был зафиксирован в 2020 году, когда мужчина получил травму от летучей мыши во время отдыха на реке.

Эти данные подчеркивают важность профилактических мер и внимательности к состоянию домашних животных. Власти призывают граждан быть осторожными при взаимодействии с животными и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укусов или царапин.