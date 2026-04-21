Названы основные источники заражения человека бешенством в РФ

Бешенство — это острое инфекционное заболевание с длительным инкубационным периодом, которое поражает нервную систему и имеет 100% летальность в случае появления симптомов. В Приморском крае с 1972 по 2025 год зарегистрировано 14 случаев смерти от бешенства. Последний случай был зафиксирован в 2020 году, когда мужчина получил травму от летучей мыши во время отдыха на реке.