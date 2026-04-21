В Ростовской области 15 поездов задержаны из-за повреждения контактной сети

В Ростовской области задержано движение как минимум 15 поездов. Причиной стало повреждение контактной сети, информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«20 апреля, в 21.31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено», — сказано в релизе.
Сообщается, что задержка движения поездов составляет до трёх часов. При этом, если поезд задержится более чем на 4 часа, пассажиров обеспечат питанием и бутилированной водой.
Пригородные поезда не отменялись, уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что инженера из Самары считают виновным в сходе с рельсов поезда под Ульяновском: он обнаружил дефект в рельсе и не перепроверил данные.
