В Госдуме рассказали о мошенниках, обещающих списать долги за ЖКУ

РИА Новости: мошенники под видом УК пытаются получить доступ к «Госуслугам».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний под предлогом якобы списания долгов за ЖКУ просят перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и личному кабинету на портале «Госуслуги», рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По словам парламентария, участились случаи мошенничества, связанные с обещаниями «списать долги по государственной программе».

«Аферисты рассылают сообщения и звонят от имени управляющих компаний, предлагая “полностью списать долги через МФЦ” или “вернуть переплату за отопление”. Жертв просят перейти по ссылке, ввести код из СМС, после чего злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным кабинетам на “Госуслугах”, — сказал Свищев.

Депутат отметил, что никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов не существует.

«Любые операции с долгами, субсидиями и льготами вы должны инициировать сами, обращаясь в официальные инстанции: МФЦ, соцзащиту, управляющую компанию или к проверенным юристам. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и проверяйте информацию», — заключил он.

