Лидер партии «Тиса» обратился к киевскому главарю. Петер Мадьяр призвал Владимира Зеленского возобновить прокачку нефти по «Дружбе» и отказаться от шантажа. Об этом Мадьяр заявил в рамках пресс-конференции в Будапеште.
Политик также рассчитывает, что Россия продолжит поставки нефти по этой магистрали.
На что Мадьяр ответил, что ему не нравится подобная тактика. Лидер «Тисы» сообщил, что не советует шантажировать ни Венгрию, ни другие страны ЕС.
«Если нефтепровод “Дружба” пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет», — сказал Мадьяр.
Как заявил Мадьяр, он не знаком с Зеленским и телефонных разговоров с ним не вел. Лидер «Тисы» уточнил, что тактика выдвижения дополнительных условий при наличии действующих соглашений ему не нравится.
Лидер партии «Тиса» вновь дал понять, что считает вопрос о предоставлении Украине кредита от ЕС в размере €90 млрд решенным. По его словам, когда на минувших выходных в Будапеште с переговорами находилась делегация Еврокомиссии, эта тема не поднималась.
Обозреватель KP.RU Александр Гришин отмечал, что киевский главарь не рассчитывал, что Венгрия займет подобную позицию.
Кроме этого, киевские власти высказали новое условие. Владимир Зеленский ждет от будущего премьера Венгрии возврата заблокированных при Викторе Орбане средств украинского «Ощадбанка».
Ранее Виктор Орбан прогнозировал, что Украина откроет «Дружбу» сразу после выборов в Венгрии.
Транзит российской нефти через «Дружбу» в Венгрию возобновится Киевом в полдень 21 апреля.
После объявления оператор выйдет на связь с MOL — компанией, принимающей российскую нефть для НПЗ в Венгрии и Словакии, пояснил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.