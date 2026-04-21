Дмитрий Демешин сказал: «у Хабаровского края нет окраин»

Во время рабочего визита в Верхнебуриинский район в Чегдомыне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел обновлённый сквер «Молодёжный» с парком «Патриот» — одно из самых масштабных общественных пространств, созданных в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства для ДФО, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект, победивший в 2023 году, получил федеральную поддержку в размере 150 млн рублей. К работе подключились и социально ответственные предприятия Верхнебуреинского района, что позволило превратить прежнюю территорию с тропинками и лавочками в современный многофункциональный парк.
Сегодня здесь есть входная зона, аллея Славы, скейтпарк, сцена с открытым кинотеатром, летнее кафе, спортивные и детские площадки, зона тихого отдыха, территория для молодожёнов и даже пруд. Пространство уже стало точкой притяжения для жителей и гостей Чегдомына — особенно для семей с детьми.
«Раньше здесь были просто тропинки, тротуары, стояли лавочки, а сейчас есть современная детская площадка, где можно проводить время с ребенком, хороший сквер для прогулок», — поделилась жительница Чегдомына Ульяна Кутова.
Особое внимание губернатор уделил аллее Славы, где увековечены имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В память о них были возложены цветы.
"Этот парк — не только место памяти тех, кого мы бесконечно уважаем. Это пространство жизни: для детей, родителей, старшего поколения. Летом здесь будут проходить концерты, и он станет центром притяжения для всего Чегдомына!, — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что развитие отдалённых территорий остаётся одним из ключевых приоритетов.
«Наш принцип — у Хабаровского края нет окраин. Важно, чтобы жизнь в Чегдомыне была комфортной и современной, чтобы лучшие решения и технологии приходили в самые удалённые районы и становились частью повседневной жизни людей. Парк “Патриот” — не про благоустройство “для отчёта”. Это про то, как меняется сама точка опоры жизни в малых городах,» — подчеркнул губернатор.
И, пожалуй, главный вопрос, который теперь висит в воздухе над обновлённым Чегдомыном: если даже здесь может появиться пространство такого уровня — где у края вообще заканчивается «центр» и начинается «периферия»?