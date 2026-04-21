В Красноярске начался дорожный ремонт самого крупного объекта этого года

Красноярские дорожники приступили к масштабному ремонту улицы Авиаторов — одного из самых значимых и крупных объектов этого года. Общая протяженность работ составит 3,16 км, рассказали в мэрии.
Сейчас ведется демонтаж бортового камня на двух участках: в районе путепровода и улицы Октябрьская. Предварительно рабочие отфрезеровали асфальт вдоль бордюр — такой подход не только упрощает процесс, но и значительно снижает количество пыли и грязи.
После приступят к установке бортовых камней, а при наступлении благоприятных погодных условий — к укладке нового асфальта.
«В рамках муниципального контракта подрядчик — ООО “Монтажспецстрой” — должен будет отремонтировать всю проезжую часть от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе. В планах — полностью заменить дорожное покрытие в обоих направлениях, поменять старые литые бетонные бортовые камни на гранитные, обеспечить пешеходную доступность на тротуарах. На остановках полностью заменят основание, чтобы устранить причину колейности. Кроме того, для снижения аварийности запланированы работы по оптимизации дорожного движения в районе ТРЦ “Планета” — там будет перенесен левый поворотный шлюз с устройством дополнительных полос разгона и торможения. Действующий шлюз закроют, а на его месте обустроят газон. Ремонт улицы Авиаторов будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам, что минимизирует неудобства для автомобилистов», — рассказали в УДИБ.
Там напомнили, что параллельно сейчас демонтажные работы идут еще на четырех участках дорог: улицах Маерчака, Пограничников, Елены Стасовой и проезде от Рязанской до Одесской. А в ближайшее время подрядчики приступят к ремонту на улицах Крупская и 78-й Добровольческой Бригады.
Всего же в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков красноярских дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. «Перечень сформирован с учетом физического износа объектов, их востребованности, в том числе наличия поблизости соцучреждений, а также нормативных межремонтных сроков и обращений жителей. Список дорожных объектов синхронизирован с планами ресурсоснабжающих организаций по модернизации сетевой инфраструктуры», — пояснили в мэрии.
