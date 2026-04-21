В Красноярске начался дорожный ремонт самого крупного объекта этого года

«В рамках муниципального контракта подрядчик — ООО “Монтажспецстрой” — должен будет отремонтировать всю проезжую часть от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе. В планах — полностью заменить дорожное покрытие в обоих направлениях, поменять старые литые бетонные бортовые камни на гранитные, обеспечить пешеходную доступность на тротуарах. На остановках полностью заменят основание, чтобы устранить причину колейности. Кроме того, для снижения аварийности запланированы работы по оптимизации дорожного движения в районе ТРЦ “Планета” — там будет перенесен левый поворотный шлюз с устройством дополнительных полос разгона и торможения. Действующий шлюз закроют, а на его месте обустроят газон. Ремонт улицы Авиаторов будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам, что минимизирует неудобства для автомобилистов», — рассказали в УДИБ.