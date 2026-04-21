В Хабаровске частично перекрыли движение на развязке в Первый микрорайон

В Хабаровске с 20 апреля ограничено движение транспорта на путепроводной развязке в районе пересечения улицы Юности и проспекта 60‑летия Октября. Здесь приступили к ремонту, который ведётся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
На время работ на развязке поочерёдно будут перекрываться по одной полосе в каждом направлении. Объект технически сложный и достаточно узкий, поэтому движение на данном участке будет затруднено.
Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее планировать маршрут объезда.
Завершить ремонт объекта планируется к 1 сентября.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по поручению мэра Сергея Кравчука городское управление дорог и внешнего благоустройства подготовило актуальный график ремонтных работ на период с 21 по 30 апреля. Работы пройдут на трассах во всех районах краевого центра.