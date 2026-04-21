В Хабаровске частично перекрыли движение на развязке в Первый микрорайон

В Хабаровске с 20 апреля ограничено движение транспорта на путепроводной развязке в районе пересечения улицы Юности и проспекта 60‑летия Октября. Здесь приступили к ремонту, который ведётся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.