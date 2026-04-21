Британия впервые раскрыла детали проекта памятника королеве Елизавете II

Проект памятника Елизавете II был приурочен к столетию со дня ее рождения. Дата установки монумента пока не назначена. Ожидается, что мемориал будет полностью завершен в 2028 году. Также кабмин Великобритании анонсировал «цифровой мемориал» в честь королевы.