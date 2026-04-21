Британия впервые раскрыла детали проекта памятника королеве Елизавете II

Власти Великобритании впервые обнародовали подробности о памятнике Елизавете II в центре Лондона. Монумент будет представлять трехметровую бронзовую статую. Об этом сообщило британское правительство.
При создании памятника за основу был взят портрет Елизаветы II авторства итальянского живописца Пьетро Аннигони.
Работа скульптора Мартина Дженнингса займет место на четырехметровом постаменте на улице Мэлл в Лондоне. Чуть позади будет стоять памятник герцогу Эдинбургскому Филипу в военно-морской униформе.
Проект памятника Елизавете II был приурочен к столетию со дня ее рождения. Дата установки монумента пока не назначена. Ожидается, что мемориал будет полностью завершен в 2028 году. Также кабмин Великобритании анонсировал «цифровой мемориал» в честь королевы.
