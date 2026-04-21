Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия впервые раскрыла детали проекта памятника королеве Елизавете II

В Лондоне установят памятник королеве Елизавете II.

Источник: Комсомольская правда

Власти Великобритании впервые обнародовали подробности о памятнике Елизавете II в центре Лондона. Монумент будет представлять трехметровую бронзовую статую. Об этом сообщило британское правительство.

При создании памятника за основу был взят портрет Елизаветы II авторства итальянского живописца Пьетро Аннигони.

Работа скульптора Мартина Дженнингса займет место на четырехметровом постаменте на улице Мэлл в Лондоне. Чуть позади будет стоять памятник герцогу Эдинбургскому Филипу в военно-морской униформе.

Проект памятника Елизавете II был приурочен к столетию со дня ее рождения. Дата установки монумента пока не назначена. Ожидается, что мемориал будет полностью завершен в 2028 году. Также кабмин Великобритании анонсировал «цифровой мемориал» в честь королевы.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею открыть памятник Александру Меншикову в Санкт-Петербурге.

