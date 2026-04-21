Снегопад вновь влияет на работу аэропортов в Хабаровском крае

Сегодня, 21 апреля, в Хабаровском крае не принимает и не отправляет воздушные суда аэропорт «Май-Гатка» в Советской Гавани. В авиагавани расчищают взлётно-посадочную полосу. Из-за размокания ВПП закрыт аэропорт Нелькана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вылет рейсов в Советскую Гавань приостановлен до 12:00.
Аэропорт Нелькана закрыт до 18:00. Сведения о времени вылета рейсов 415 и 416 за 17 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан предоставят завтра, 22 апреля, в 10:10.
Вылет рейса 401 из Хабаровска в Охотск задерживается до 11:30.
Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения задержаны рейсы по маршрутам Николаевск-на-Амуре — Аян и Николаевск-на-Амуре — Нелькан. Сведения о времени вылета рейса 403 В Аян за 20 апреля предоставят в 12:10.
Сведения о вылете рейса 469 за 20 апреля из Хабаровска в Богородское предоставят в 16:10.
Отправление рейса ДА285 по маршруту Хабаровск — Новокуровка — Победа запланировано на 21 апреля в 9:50. Рейс ТГ2657 из Хабаровска в Амурзет за 19 апреля ожидают 21 апреля в 12:00.