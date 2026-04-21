Минприроды объяснило, как регулируется добыча краснокнижных животных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Росприроднадзор принимает решения о добыче краснокнижных животных только в исключительных, индивидуальных случаях, массовая выдача разрешений законодательно невозможна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года.
В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного.
«Каждое решение об изъятии конкретной особи краснокнижного животного принимается Росприроднадзором в исключительных случаях и строго индивидуально. Оно подтверждается специальной комиссией в области сохранения биологического разнообразия. Не может быть и речи о какой-либо массовой выдаче разрешений, это законодательно невозможно», — рассказали в пресс-службе министерства.
Собеседник РИА Новости добавил, что контроль за соблюдением установленного порядка включает пост-процедурную отчетность в виде официальных документов от Росприроднадзора.
«По факту каждой добычи на месте составляется акт с указанием количества добытых объектов, времени, места, орудий добывания, а также фамилий ответственных и привлеченных лиц. По завершении добычи лицо, получившее разрешение, в двухмесячный срок представляет отчет о результатах добычи», — пояснили в ведомстве.
Как ранее РИА Новости сообщали в Минприроды, добыча не означает обязательного умерщвления животного.