Несси вернулось: Знаменитое чудовище вновь заметили в Лох-Нессе после перерыва

Ранее Life.ru писал, что палеонтологи обнаружили в Сахаре останки пресноводного плезиозавра, получившего имя Кем-Кем. Это доказывает, что доисторические ящеры могли жить не только в морях, но и в реках и озёрах. Учёные предположили, что небольшие особи размером с дельфина вполне могли сохраниться до наших дней в отдалённых водоёмах. В России, например, чудовищ видели на Чукотке — в озёрах Лабынкыр и Ворота. Так что, возможно, Несси не одиноко.