Свыше 130 хабаровчан стали участниками донорской акции 20 апреля.

По официальной статистике, за прошлый год в регионе было заготовлено более 17 тысяч литров донорской крови. Работа станции вносит вклад в реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что почетные доноры России, которых в крае проживает более трех тысяч, имеют право на первоочередное санаторно-курортное лечение, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и регулярные денежные выплаты.