Свыше 130 хабаровчан стали участниками донорской акции 20 апреля.

В Хабаровском крае отметили Национальный день донора крови. Центральным событием стала акция на Краевой станции переливания крови, к которой присоединился губернатор Дмитрий Демешин. Всего за день донацию совершили 132 жителя региона, пополнив банк крови на 66 литров, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе мероприятия глава региона акцентировал внимание на техническом переоснащении учреждения. В 2025 году по его поручению был приобретен высокотехнологичный комплекс для выделения нуклеиновых кислот, способный обрабатывать до 200 проб одновременно. Новая система стоимостью более 12 миллионов рублей значительно повышает точность скрининга на ВИЧ и гепатиты, обеспечивая безопасность пациентов в 36 больницах края, получающих компоненты крови от станции.
По официальной статистике, за прошлый год в регионе было заготовлено более 17 тысяч литров донорской крови. Работа станции вносит вклад в реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что почетные доноры России, которых в крае проживает более трех тысяч, имеют право на первоочередное санаторно-курортное лечение, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и регулярные денежные выплаты.
