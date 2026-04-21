В Хабаровском крае застолье с прошлым закончилось гибелью женщины

В Хабаровском крае рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, чья встреча с подругой обернулась трагедией, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
25 сентября 2025 года женщины, ранее вместе отбывавшие наказание в исправительной колонии, встретились и начали распивать спиртное. Разговор, как это часто бывает, быстро вышел из берегов — между ними вспыхнул конфликт.
По данным суда, в какой-то момент одна из них взялась за нож. Удар пришёлся в предплечье. Затем последовали и другие — не менее пяти ударов тупым твёрдым предметом по голове, шее и рукам. Эти минуты, по сути, и решили исход встречи.
Пострадавшая скончалась от колото-резаного ранения и обильной кровопотери.
В суде обвиняемая признала лишь часть вины — подтвердила ножевой удар, но отрицала, что наносила остальные повреждения. Однако собранные доказательства позволили суду установить полную картину произошедшего.
Действия женщины квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшей.
Суд также учёл, что ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление — обстоятельство, которое придало делу дополнительную тяжесть.
В итоге назначено наказание — 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.