Хабаровчан пригласили принять участие в донорской акции

— В 2025 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина на станции начал работать современный отечественный комплекс для выделения нуклеиновых кислот. Аппарат обрабатывает до 200 образцов крови одновременно и сокращает время диагностики опасных инфекций с шести до четырех часов. Новая система способна выявить вирусные гепатиты и ВИЧ на самой ранней стадии, когда стандартные тесты еще могут не показывать результат. Это дает дополнительную гарантию, что инфекция не попадет к пациенту, который получит переливание. Кроме того, для быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях на станции создан запас свежезамороженной плазмы и замороженных эритроцитов, — отметили в министерстве здравоохранения.