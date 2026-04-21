Хабаровчан пригласили принять участие в донорской акции

Национальный день донора крови отметили в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего в этот день 132 жителя региона сдали 66 литров цельной крови.
Одним из доноров стал глава края Дмитрий Демешин, губернатор возглавил акцию «Донорский рекорд России», суть которой в том, что все регионы страны в один день участвуют в самой продолжительной донорской акции, выстраивая единую цепочку добрых дел.
— Наш край показывает пример сплоченности. Я вижу, как на призыв о помощи откликаются целые предприятия, силовые структуры и молодежные организации. Каждая порция крови, сданная здесь, на станции, — это спасенный боец, это отец или сын, который вернется домой, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Присоединиться к донорской акции хабаровчане также смогут и сегодня, 21 апреля. До 12 часов желающих будут ждать в ТРЦ «Броско Молл» (в пространстве «Коммуна»).
— Для участников подготовили тематическую фотозону и памятные сувениры. Кроме сдачи крови, гости смогут поучаствовать в викторине о донорстве крови и костного мозга, — проинформировали в региональном министерстве здравоохранения. — Организаторы ждут всех желающих старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Напомним, в прошлом году более 13 тысяч доноров осуществили почти 32 тысячи безвозмездных донаций крови и ее компонентов. При этом специалисты краевой станции переливания крови не только заготавливают цельную кровь с дальнейшим разделением на компоненты. Также с помощью специальных аппаратов здесь берут плазму и тромбоциты. Безопасность донорской крови обеспечивается лабораторным скринингом. В прошлом году существующие методы контроля усилили:
— В 2025 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина на станции начал работать современный отечественный комплекс для выделения нуклеиновых кислот. Аппарат обрабатывает до 200 образцов крови одновременно и сокращает время диагностики опасных инфекций с шести до четырех часов. Новая система способна выявить вирусные гепатиты и ВИЧ на самой ранней стадии, когда стандартные тесты еще могут не показывать результат. Это дает дополнительную гарантию, что инфекция не попадет к пациенту, который получит переливание. Кроме того, для быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях на станции создан запас свежезамороженной плазмы и замороженных эритроцитов, — отметили в министерстве здравоохранения.
Отметим, в Хабаровском крае сейчас числится около 3,7 тысяч почетных доноров. Данное звание присваивают тем людям, которые сдали кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Почетные доноры России могут пользоваться определенными социальными льготами.