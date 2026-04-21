В ЗАГСе рассказали о последствиях сказанного в шутку «нет» на свадьбе

Если во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе ради шутки сказать «нет», то регистрацию брака могут отменить. Это связано с требованиями законодательства, рассказали в Агентстве ЗАГС Красноярского края.

Там напомнили, что в день свадьбы будущие супруги приходят в отдел ЗАГС в назначенное место и время, заранее заполнив все необходимые документы. Если пара выбрала торжественную церемонию, жених, невеста и их гости приглашаются в праздничный зал, где сотрудник ЗАГСа произносит поздравительную речь и задает ключевой вопрос: «Является ли ваше желание вступить в брак свободным и взаимным?».

«В этот момент важно помнить: закон не допускает шуток. Даже если кто-то ответит “нет” в шутку, регистрация может быть отменена. Согласно статье 12 Семейного кодекса РФ, для заключения брака необходимо обоюдное и добровольное согласие мужчины и женщины. Именно это и проверяется во время церемонии — ведь это не просто формальность, а основа будущей семьи. Поэтому оставьте юмор для праздничного застолья. В ЗАГСе возможен только один правильный ответ — уверенное и искреннее “да”!», — предупредили в ведомстве.

