В ЗАГСе рассказали о последствиях сказанного в шутку «нет» на свадьбе

«В этот момент важно помнить: закон не допускает шуток. Даже если кто-то ответит “нет” в шутку, регистрация может быть отменена. Согласно статье 12 Семейного кодекса РФ, для заключения брака необходимо обоюдное и добровольное согласие мужчины и женщины. Именно это и проверяется во время церемонии — ведь это не просто формальность, а основа будущей семьи. Поэтому оставьте юмор для праздничного застолья. В ЗАГСе возможен только один правильный ответ — уверенное и искреннее “да”!», — предупредили в ведомстве.