Красноярцам рассказали, почему опасно говорить «нет» на своей регистрации брака

В агентстве ЗАГС Красноярского края напомнили, что неуместные шутки могут стать причиной сорванного праздника.
День свадьбы требует немалой подготовки. Даже если не брать в расчет праздничные мероприятия и хлопоты, молодоженам примерно за месяц нужно прийти в ЗАГС, заплатить пошлину, подать заявление. А спустя время в строго назначенное время явиться для регистрации. Однако, торжественная регистрация может сорваться, если один из будущих супругов решит неудачно пошутить.
Во время торжественной церемонии сотрудник ЗАГСа спрашивает: «Является ли ваше желание вступить в брак свободным и взаимным?». Если на такой вопрос ответить «нет», то регистрацию могут окончить и отменить. И весь путь с подачей заявления и уплатой пошлины придется повторять сначала.
И такая отмена — не прихоть сотрудника. Дело в том, что по Семейному кодексу РФ для заключения брака необходимо обоюдное и добровольное согласие будущих супругов. А закон, как мы знаем, шуток не понимает.