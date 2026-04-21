Красноярцам рассказали, почему опасно говорить «нет» на своей регистрации брака

Закон не предусматривает шуток на официальном мероприятии.

Источник: Комсомольская правда

В агентстве ЗАГС Красноярского края напомнили, что неуместные шутки могут стать причиной сорванного праздника.

День свадьбы требует немалой подготовки. Даже если не брать в расчет праздничные мероприятия и хлопоты, молодоженам примерно за месяц нужно прийти в ЗАГС, заплатить пошлину, подать заявление. А спустя время в строго назначенное время явиться для регистрации. Однако, торжественная регистрация может сорваться, если один из будущих супругов решит неудачно пошутить.

Во время торжественной церемонии сотрудник ЗАГСа спрашивает: «Является ли ваше желание вступить в брак свободным и взаимным?». Если на такой вопрос ответить «нет», то регистрацию могут окончить и отменить. И весь путь с подачей заявления и уплатой пошлины придется повторять сначала.

И такая отмена — не прихоть сотрудника. Дело в том, что по Семейному кодексу РФ для заключения брака необходимо обоюдное и добровольное согласие будущих супругов. А закон, как мы знаем, шуток не понимает.