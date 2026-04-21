Эксперт Камышев рассказал о влиянии VPN на расход батареи смартфона

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Использование VPN в среднем увеличивает расход батареи смартфона на 5−15% по сравнению с обычным режимом работы, а также может снижать производительность устройства и не гарантирует полной защиты данных. Об этом сообщил ТАСС эксперт «Народный фронт. Аналитика» Михаил Камышев.
По его словам, любое VPN-соединение создает дополнительный программный слой между смартфоном и сетью, что неизбежно влияет на работу устройства.
«Постоянное шифрование и дешифрование данных нагружает процессор. В среднем расход батареи увеличивается на 5−15% по сравнению с обычным режимом. Если VPN работает круглосуточно в фоновом режиме, разница может быть заметна к концу дня», — сказал Камышев.
Он отметил, что при использовании технически слабых решений также могут наблюдаться задержки при открытии страниц, «подвисания» приложений и снижение скорости соединения. Как пояснил эксперт, это связано с тем, что трафик шифруется в реальном времени и перенаправляется через удаленные серверы.