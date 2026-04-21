Семьям с детьми доступно 17 мер поддержки в Новосибирской области

Отдельные меры поддержки действуют для многодетных семей с пятью и более несовершеннолетними детьми. Им положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей на ремонт, строительство или покупку жилья. Если в семье воспитывают семь и более детей, причем семья живет в области не меньше трех лет, власти могут предоставить автомобиль. Такие семьи также получают компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг: 30% для семей с тремя-четырьмя детьми и 50% — с пятью и больше. Для приемных семей действуют такие же условия в зависимости от количества детей.