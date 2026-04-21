Семьям с детьми доступно 17 мер поддержки в Новосибирской области

В Новосибирской области перечислили все виды финансовой поддержки, которые положены семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона.
Молодые семьи при рождении ребенка могут получить единовременное пособие. На первого малыша выплатят 6600 рублей, на второго — 13 200 рублей, на третьего и следующих детей — 19 800 рублей. Кроме того, в регионе положено ежемесячное пособие на ребенка в размере 520 рублей. Для отдельных категорий семей эта сумма выше — 780 рублей. В их числе одинокие матери или отцы, разведенные родители, а также семьи, где один из родителей служит в армии по призыву или уклоняется от алиментов.
Родителям также компенсируют часть платы за детский сад. На первого ребенка вернут 20% среднего размера родительской платы, на второго — 50%, на третьего и следующих — 70 процентов. Если отец или мать погибли или пропали без вести во время участия в специальной военной операции, государство компенсирует 100% затрат на присмотр и уход за ребенком в детском саду.
Для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, предусмотрена ежемесячная социальная выплата — 518 рублей. Столько же получают граждане, у которых есть ВИЧ-инфицированный ребенок. Дети с онкологией, сахарным диабетом, целиакией, муковисцидозом или фенилкетонурией до 18 лет имеют право на ежемесячную дотацию на питание в размере 951 рубля.
В рамках регионального проекта «Многодетная семья», который входит в национальный проект «Семья», многодетным родителям положены дополнительные выплаты. Когда ребенок идет в первый класс, семья получает 5500 рублей. При поступлении в вуз на бюджетной основе выплатят 11 тысяч рублей. Ежегодно на покупку школьной одежды, спортивной формы и канцелярии выделяют 4000 рублей на каждого учащегося ребенка. Также многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию части стоимости платного обучения в колледже: 20% для семей с двумя-четырьмя детьми и 30% для тех, у кого пять и больше детей.
Отдельные меры поддержки действуют для многодетных семей с пятью и более несовершеннолетними детьми. Им положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей на ремонт, строительство или покупку жилья. Если в семье воспитывают семь и более детей, причем семья живет в области не меньше трех лет, власти могут предоставить автомобиль. Такие семьи также получают компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг: 30% для семей с тремя-четырьмя детьми и 50% — с пятью и больше. Для приемных семей действуют такие же условия в зависимости от количества детей.
Малоимущие семьи, где одновременно родились двое или больше детей, получают единовременную выплату 5500 рублей. А граждане, которые воспитывают трех и более детей-инвалидов и ухаживают за ними дома, имеют право на ежемесячную компенсацию — 16 500 рублей на одного ребенка.