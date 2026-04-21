Россиянам напомнили о сроке подачи декларации 3-НДФЛ

Ее нужно отправить не позднее 30 апреля, подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Граждане, имеющий дополнительный доход, должны подать декларацию в налоговые органы по форме 3-НДФЛ до 30 апреля включительно, использующих специальный налоговый режим самозанятых граждан это не касается, сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«30 апреля завершается срок, когда необходимо подать декларацию в налоговые органы по форме 3-НДФЛ. Это касается тех граждан, у кого было основное место работы и имелся еще дополнительный доход. Например от продажи жилья, от продажи автомобиля, сдавали в аренду жилье, гараж, другое имущество, то есть имели дополнительный доход. Сразу подчеркиваю, это не касается тех граждан, кто получал доход как самозанятые граждане, то есть используя специальный налоговый режим», — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что налог необходимо оплатить в полном объеме до 15 июля, Однако есть исключения — например семьи, имеющие двух и более детей, при соблюдении определенных требований освобождаются от его уплаты.