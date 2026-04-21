Россиянам напомнили о сроке подачи декларации 3-НДФЛ

«30 апреля завершается срок, когда необходимо подать декларацию в налоговые органы по форме 3-НДФЛ. Это касается тех граждан, у кого было основное место работы и имелся еще дополнительный доход. Например от продажи жилья, от продажи автомобиля, сдавали в аренду жилье, гараж, другое имущество, то есть имели дополнительный доход. Сразу подчеркиваю, это не касается тех граждан, кто получал доход как самозанятые граждане, то есть используя специальный налоговый режим», — пояснил Нилов.