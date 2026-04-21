День Победы в Амурске отметят традиционной легкоатлетической эстафетой

9 мая в Амурске состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Великой Победы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эстафета проходит уже более 40 лет.
— День Победы — великий праздник. Наши деды и прадеды не дрогнули перед нацизмом, показали свой характер, силу и волю к победе. Легкоатлетическая эстафета — не просто забег, а символ единства, силы духа и уважения к истории, — подчеркнула специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Амурска Наталья Фефелова.
В эстафете примут участие школьники 7−11 классов, студенты и представители трудовых коллективов города. В минувшем году в забеге участвовали 14 команд.
Эстафета будет состоять из 7 этапов; каждая команда должна включать 7 участников: 2 девушки и 5 мужчин. Все участники обязаны иметь единую спортивную форму и действующий медицинский допуск.
В связи с ремонтом дорог в этом году маршрут эстафеты скорректировали. Он пройдет по пр. Мира от транспортной развязки «Кольцо» до пересечения с улицей Пионерской. Протяженность маршрута составляет 1,5 км.
Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день эстафеты 9 мая, с 12:30 до 13:15 на территории «Аллеи Славы». Старт эстафеты — в 13.30.
Предварительные заявки на участие принимаются до 4 мая включительно по телефону: 2‑58‑00, 8−924−224‑08‑24 и электронной почте Fefelova2606@mail.ru.