Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп продолжает ставить условия Ирану: чем запугивают США

Трамп пригрозил Ирану огромными проблемами при отказе от переговоров с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран столкнется с беспрецедентными трудностями, если откажется от переговоров с США. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью радиожурналисту Джону Фредериксу.

«Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами», — сказал американский лидер.

Американский президент выразил надежду, что Вашингтону и Тегерану удастся заключить соглашение. Он также заверил, что в подобном случае у Ирана не будет ядерного оружия.

Трамп накануне пригрозил Тегерану взрывом множества бомб при непродлении прекращения огня.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что его страна не станет вести переговоры с США, если ей продолжают угрожать.

Тем временем российский сенатор Алексей Пушков заявил, что пауза в переговорах по Украине продлится до конца конфликта на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше