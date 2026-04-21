Трамп продолжает ставить условия Ирану: чем запугивают США

Иран столкнется с беспрецедентными трудностями, если откажется от переговоров с США. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью радиожурналисту Джону Фредериксу.
«Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами», — сказал американский лидер.
Американский президент выразил надежду, что Вашингтону и Тегерану удастся заключить соглашение. Он также заверил, что в подобном случае у Ирана не будет ядерного оружия.
Трамп накануне пригрозил Тегерану взрывом множества бомб при непродлении прекращения огня.
Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что его страна не станет вести переговоры с США, если ей продолжают угрожать.
Тем временем российский сенатор Алексей Пушков заявил, что пауза в переговорах по Украине продлится до конца конфликта на Ближнем Востоке.