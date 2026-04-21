Онколог назвал безопасную дозу облучения

БРЯНСК, 21 апр — РИА Новости. Медицинская радиация может провоцировать развитие злокачественных опухолей, но при дозах облучения менее 100 мЗв она безопасна для человека, большинство распространенных процедур, связанных с рентгеном или КТ, имеют безопасную дозу, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
«Медицинская радиация является физическим канцерогеном, то есть может провоцировать развитие злокачественных опухолей. Степень риска определяется дозой облучения. Облучение меньше 100 мЗв считается безопасным», — отметил эксперт.
По словам онколога, существует среднегодовая доза естественного облучения 2−3 мЗв, которую любой человек на Земле получает в течение года. Это прежде всего космическая радиация и излучение радиоактивных элементов почвы.
«Средняя доза флюорографии составляет 0,03−0,1 мЗв, рентгенографии грудной клетки — 0,1 мЗв, маммографии — 0,4 мЗв, КТ головного мозга — 1−2 мЗв, КТ грудной клетки — 5−7 мЗв, КТ брюшной полости и таза — 8−12 мЗв, ПЭТ/КТ всего тела — 15−25 мЗв», — рассказал онколог.
По словам врача, безопасными процедурами раз в год являются рентген либо флюорография, а также маммография, их могут делать в рамках диспансеризации.
«Выполнение КТ проводится строго по назначению врача, причем польза от данного метода исследования значительно превышает потенциальный риск», — отметил эксперт.