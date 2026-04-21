В Хабаровском крае через суд вернули 1,2 миллиона инвалиду

В Хабаровском крае прокуратура помогла 55-летнему жителю Верхнебуреинского района вернуть деньги, утраченные после общения с «финансовыми консультантами», сообщает МАХ канал Прокуратуры Хабаровского края.
Как установили в ходе проверки, в июне 2023 года мужчине предложили заработать на «инвестициях на бирже». Разговоры звучали уверенно и убедительно — и он начал переводить деньги на указанные счета. В результате ушло 892 тысячи рублей.
Позже выяснилось, что никакой биржи не было, а средства оказались у третьих лиц.
Чтобы восстановить нарушенные права, прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование деньгами.
Суд требования удовлетворил. В пользу пострадавшего подлежит взысканию около 1,2 миллиона рублей.