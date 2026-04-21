В Хабаровском крае каждый пятый соискатель приглашен на собеседование после ярмарки труда

В Хабаровском крае прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие организовано службой занятости населения края в рамках президентского нацпроекта «Кадры». Более 200 работодателей региона из различных сфер представили 6000 вакансий. Ярмарку посетили 1500 человек, почти 300 из них пригласили на повторное собеседование, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Чтобы ярмарка принесла максимальную пользу, кадровые консультанты тщательно подбирали компании: те, кто остро нуждается в сотрудниках, играет важную роль для края, предлагает достойную зарплату и готов открыть двери для всех категорий граждан, включая школьников, людей с инвалидностью и участников специальной военной операции», — отметила директор кадрового центра Хабаровского края Елена Даниленко.
На ярмарке были представлены рабочие, офисные и творческие профессии: электрогазосварщик, токарь, инженер, бухгалтер, преподаватель танцев, экскурсовод, ветеринар и другие. Можно было лично пообщаться с работодателями и обсудить условия труда.
Особое внимание на ярмарке было уделено молодежи — старшеклассникам, учащимся и выпускникам колледжей и вузов. Для них провели деловые игры «Работа моей мечты» и «Успешное собеседование». Карьерные консультанты учили презентовать себя и готовиться к встречам с работодателями. Также участники мероприятия пообщались с представителями вузов и колледжей.
Второй, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в регионе 26 июня.
