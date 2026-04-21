Под Красноярском открылся логистический центр крупного маркетплейса

В производственно-логистическом комплексе «Емельяновский» в деревне Старцево начал работу новый логистический комплекс полного цикла компании Ozon. Этот объект стал частью инвестиционного проекта по расширению логистической инфраструктуры Красноярского края.
Как уточяют в министерстве промышленности и торговли региона, запуск нового центра позволит местным производителям и поставщикам оптимизировать издержки, а жители края смогут быстрее получать свои заказы.
Выход логистического комплекса на полную мощность ожидается к лету 2026 года. Одновременно там смогут храниться в районе 15 миллионов единиц товаров, а в сутки центр сможет обрабатывать до 400 тысяч посылок. Также в мае здесь планируют запустить конвейеры и сортировочную систему. А первые отгрузки начнутся уже 27 апреля.