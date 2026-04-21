Рособнадзор определил, что можно взять с собой на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил перечень предметов, которые можно брать с собой на единый государственный экзамен. Об этом информирует РИА Новости.
На рабочем столе участника ЕГЭ может находиться гелевая или капиллярная ручка, чернила в которой должны быть чёрными, экзаменационные материалы и удостоверяющий личность документ. Также можно взять с собой бутылку воды, небольшой перекус и необходимые лекарства. Участники с ограниченными возможностями могут иметь с собой специальные технические средства.
При этом на экзаменах по некоторым дисциплинам можно брать с собой дополнительные предметы. Так, те, кто сдаёт экзамен по биологии, химии и географии могут взять с собой калькулятор, на экзамен по математике можно принести линейку, а на экзамен по физике — оба этих предмета. На экзамене по литературе можно воспользоваться орфографическим словарём, но это должен быть словарь, предоставленный в пункте проведения экзамена или в образовательной организации.
Тем временем россияне готовы заплатить за то, чтобы их дети получили дополнительные баллы при сдаче единого государственного экзамена. Опрос показал, что в среднем за каждый дополнительный балл на ЕГЭ родители готовы отдать примерно 3 500 рублей.