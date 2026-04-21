В Госдуме рассказали, кому положены выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ежегодная выплата к 9 мая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ее размер составляет 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«По указу президента выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность — в результате ранения, контузии, заболевания — в районах ведения боевых действий. Также выплата положена за выполнение спецзаданий в тылу противника или на территориях иностранных государств и по некоторым другим основаниям», — сказала Стенякина.
По ее словам, дополнительная сумма ко Дню Победы может прийти ветерану в апреле или в мае, вместе с очередной пенсией на счет в банке или Почтой России.
«Соцфонд уже начал перечислять указанные суммы с 3 апреля — первого дня выплаты пенсий за текущий месяц», — уточнила депутат.
Стенякина пояснила, что подавать заявление на выплату ко Дню Победы ветерану или родственникам от его имени не нужно, так как она начисляется в беззаявительном порядке на основании имеющихся у СФР данных.
«Всю предварительную работу по уточнению списков получателей и обеспечению необходимого финансирования Социальный фонд проводит заранее», — сказала она.