Православные отмечают Радоницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.
Этот день называется Радоницей, также его называют Родительским днем. В Русской православной церкви первое упоминание Радоницы как церковного праздника относится к 14 веку, отмечается на портале calend.ru.
В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир.
Именно на Радоницу существовал обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносились крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершалась поминальная трапеза.
Однако в настоящее время православная церковь не приветствует принесение еды на могилы. Поэтому перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения, а затем уже рекомендуется привести в порядок могилу, помолиться и зажечь свечу.