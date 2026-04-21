В «Роев ручей» доставили истощенного краснокнижного аиста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В районе целебного источника Тарыс Тере-Хольского кожууна в Тыве местные жители нашли истощенного черного аиста. Активисты сначала доставили птицу в Абаканский зоопарк, а затем в Парк флоры и фауны «Роев ручей».
Черный аист — редкая краснокнижная птица, находится под угрозой исчезновения.
В «Роевом ручье» птицу посадили на карантин. После всех профилактических мер Тарыса познакомят с самочкой Чикой, чтобы сохранить и приумножить вымирающий вид, рассказали в парке.