В Рособрнадзоре определили, какие вещи могут быть у ученика на ЕГЭ в 2026 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе ученика и использоваться им во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Это следует из памятки о правилах проведения экзамена.
На столе выпускников могут находится черновики, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, лекарства, перекус и бутилированная питьевая вода. Отмечается, что вода своей упаковкой не должна отвлекать других участников от выполнения работы.
Также разрешены специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.
Также на ЕГЭ разрешено иметь некоторые средства обучения и воспитания. Так, непрограммируемый калькулятор можно принести на экзамены по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочной информации можно взять на экзамены по математике и физике.
На ЕГЭ по литературе можно взять орфографический словарь, отмечается в документе ведомства. Они предоставляются образовательной организацией, на базе которой организован пункт проведения экзамена (ППЭ).
«Пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок и др.» — указывается в памятке.
Участник экзамена не должен иметь при себе средств связи, электроники мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации. Личные вещи участники экзамена оставляют в специально выделенном месте в здании проведения ППЭ.