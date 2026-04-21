Трансплантация рук стала бесплатной в России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам в рамках ОМС, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, с 2026 года россиянам также начали пересаживать почку бесплатно по ОМС.
Ранее главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье сообщал РИА Новости, что Россия входит в пул тех немногочисленных стран, где пересадка органов гражданам страны, как взрослым, так и детям, выполняется за счет государства, то есть в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению.
В 2025 году в России выполнено почти четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.