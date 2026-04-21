Вице-консул Крючкова рассказала о состоянии россиянина, раненного при стрельбе в Мексике

Жизни пострадавшего при стрельбе в Мексике россиянина ничто не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин, пострадавший при стрельбе на территории археологического комплекса в Мексике, получил травму ноги, его жизнь вне опасности. Об этом информирует вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.

«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — сказала она РИА Новости.

Дипломат добавила, что мужчина проходит лечение антибиотиками для предотвращения воспаления, он госпитализирован. Россиянин находился на территории археологического комплекса вместе с женой, она не пострадала при инциденте.

Ранее мексиканские власти подтвердили, что гражданин РФ оказался в числе раненых при стрельбе на территории археологической зоны Теотиуакан.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Мексике проверяет информацию о том, что гражданин РФ мог быть ранен при стрельбе в зоне археологического комплекса Теотиуакан.

Напомним, на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан неизвестный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и начал стрелять по находившимся внизу туристам. При этом погибла женщина из Канады, ещё несколько человек были ранены. Стрелявший покончил с собой.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше