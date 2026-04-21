Вице-консул Крючкова рассказала о состоянии россиянина, раненного при стрельбе в Мексике

Россиянин, пострадавший при стрельбе на территории археологического комплекса в Мексике, получил травму ноги, его жизнь вне опасности. Об этом информирует вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.
«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — сказала она РИА Новости.
Дипломат добавила, что мужчина проходит лечение антибиотиками для предотвращения воспаления, он госпитализирован. Россиянин находился на территории археологического комплекса вместе с женой, она не пострадала при инциденте.
Ранее мексиканские власти подтвердили, что гражданин РФ оказался в числе раненых при стрельбе на территории археологической зоны Теотиуакан.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Мексике проверяет информацию о том, что гражданин РФ мог быть ранен при стрельбе в зоне археологического комплекса Теотиуакан.
Напомним, на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан неизвестный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и начал стрелять по находившимся внизу туристам. При этом погибла женщина из Канады, ещё несколько человек были ранены. Стрелявший покончил с собой.