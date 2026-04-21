В Дзержинском открыли спортзал площадью почти 2 тысячи квадратов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дзержинское на улице Мичурина состоялось торжественное открытие новой крытой спортивной площадки. Современный объект станет доступным как для воспитанников спортивных школ, так и для жителей села и близлежащих территорий.
Глава Дзержинско-Тасеевского округа Виктор Дергунов подчеркнул, что создание комфортной инфраструктуры способствует развитию спортивной жизни села и вовлекает жителей в активный образ жизни.
Новое одноэтажное здание площадью более 1800 квадратных метров включает универсальный спортивный зал с трибунами, вестибюль, раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, медицинский кабинет и технические помещения. Реализованный проект уже показал свою эффективность в других муниципалитетах, продемонстрировав высокую заполняемость и хорошие эксплуатационные показатели.
В дневное время центр «Дзержинец» будет функционировать для занятий воспитанников спортивных школ. В вечерние часы здесь откроются секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, адаптивному спорту, а также группы здоровья для всех желающих.
На сегодняшний день в округе регулярно занимаются спортом 57,3% населения. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 70% в рамках реализации государственной программы «Спорт России».