В Центре ядерной медицины ФМБА России начал работать новый аппарат КТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России после успешного переоснащения Центра ядерной медицины запустил в работу аппарат КТ последнего поколения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России после успешного переоснащения Центра ядерной медицины запустил в работу аппарат КТ последнего поколения.

Новый сканер, сочетающий системы позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской компьютерной томографии, приобретен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», отмечает пресс-служба краевого минздрава.

Аппарат оснащен высокочувствительными детекторами, что позволяет в два раза снизить дозировку радиофармпрепаратов без потери диагностической ценности.

«Здоровье наших пациентов для нас всегда приоритет. В Центре ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России внедрено в работу оборудование мирового уровня, которое позволяет минимизировать лучевую нагрузку на пациента, делая исследования безопаснее, особенно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Точная визуализация на ранних стадиях помогает в диагностике онкологии, неврологических и кардиологических патологий, повышая шансы на успешное лечение. Мы ставим безопасность и здоровье пациентов на первое место, снижая радиационные риски и обеспечивая высочайшую точность диагностики. Это наш вклад в национальный проект “Продолжительная и активная жизнь” и благополучие жителей Сибири», — прокомментировал генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Алексей Шутов.