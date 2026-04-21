Русская и Седанка — Патрокл: где ждать заторов на дорогах Владивостока

Автомобилистам советуют быть внимательными.

Источник: РИА "Новости"

Дорожные работы продолжаются на нескольких участках во Владивостоке. Специализированные подрядчики при поддержке муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») проводят локальный ремонт проезжих частей, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Асфальт уложили на улице Девятой, где образовалось повреждение асфальта, и на Русской, где обустраивают карман для остановки общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Во вторник на Русской планируется укладка выравнивающего (верхнего) слоя асфальтобетона. Одновременно бригады приступили к ямочному ремонту на трассе Седанка — Патрокл.

Работы займут менее недели.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Напомним, 18 апреля движение в сторону Русского острова было затруднено из-за перекрытия Университетского проспекта — в районе мини-ТЭЦ велись плановые работы по замене участка теплосети. Дополнительные сложности создал повышенный трафик, вызванный наплывом отдыхающих.