Русская и Седанка — Патрокл: где ждать заторов на дорогах Владивостока

Дорожные работы продолжаются на нескольких участках во Владивостоке. Специализированные подрядчики при поддержке муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») проводят локальный ремонт проезжих частей, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Асфальт уложили на улице Девятой, где образовалось повреждение асфальта, и на Русской, где обустраивают карман для остановки общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Во вторник на Русской планируется укладка выравнивающего (верхнего) слоя асфальтобетона. Одновременно бригады приступили к ямочному ремонту на трассе Седанка — Патрокл.
Работы займут менее недели.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать возможные задержки при планировании поездок.
Напомним, 18 апреля движение в сторону Русского острова было затруднено из-за перекрытия Университетского проспекта — в районе мини-ТЭЦ велись плановые работы по замене участка теплосети. Дополнительные сложности создал повышенный трафик, вызванный наплывом отдыхающих.