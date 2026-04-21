В Чегдомыне открыли современный парк «Патриот» со скейт-площадкой и прудом.

В рабочем поселке Чегдомын появилось новое место притяжения — парк «Патриот». Объект осмотрел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Проект благоустройства сквера «Молодежный» стал победителем федерального конкурса, инициированного Президентом РФ, получив грант в размере 150 млн рублей, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На месте бывших пустырей и тропинок обустроили многофункциональную среду: здесь появились летнее кафе, спортивные зоны, сцена и аллея Славы. Последняя посвящена памяти земляков — героев СВО. Глава субъекта отметил высокое качество выполненных работ и функциональность пространства, которое уже стало популярным у местных семей с детьми.
Дмитрий Демешин акцентировал внимание на принципе отсутствия «окраин» в Хабаровском крае. Он заявил, что качественная городская среда и современные технологии должны быть доступны жителям даже самых отдаленных поселений. В летний период парк планируется использовать как главную концертную площадку района.
