Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

600 г марихуаны с приусадебного участка привели в суд в Хабаровском крае

Дело о хранении наркотиков в районе имени Лазо направлено в суд.

В Хабаровском крае, в районе имени Лазо завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя поселка Сукпай, у которого изъяли крупную партию растительного наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю по материалам ОМВД России по району им. Лазо.

Как сообщили в полиции, в марте сотрудники районного отдела задержали мужчину. При обыске на его приусадебном участке оперативники обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила — это марихуана, общим весом около 590 граммов.

По версии следствия, осенью прошлого года мужчина нашёл в лесу неподалёку от Сукпая несколько кустов дикорастущей конопли. Растения он сорвал, высушил и, как сам пояснил, хранил дома «для личного употребления».

Теперь эта история перешла в правовое поле. Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, завершено расследованием и направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

На время рассмотрения дела фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятое вещество помещено на ответственное хранение и будет уничтожено по решению суда.