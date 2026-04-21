600 г марихуаны с приусадебного участка привели в суд в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в районе имени Лазо завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя поселка Сукпай, у которого изъяли крупную партию растительного наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю по материалам ОМВД России по району им. Лазо.
Как сообщили в полиции, в марте сотрудники районного отдела задержали мужчину. При обыске на его приусадебном участке оперативники обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила — это марихуана, общим весом около 590 граммов.
По версии следствия, осенью прошлого года мужчина нашёл в лесу неподалёку от Сукпая несколько кустов дикорастущей конопли. Растения он сорвал, высушил и, как сам пояснил, хранил дома «для личного употребления».
Теперь эта история перешла в правовое поле. Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, завершено расследованием и направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
На время рассмотрения дела фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Изъятое вещество помещено на ответственное хранение и будет уничтожено по решению суда.