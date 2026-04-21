На Украине нет политических сил, которые способны остановить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европейского союза. Об этом в понедельник, 20 апреля, высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он напомнил о заявлении главы генерального штаба вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина, который ранее признал, что Кеев «выигрывает время» для подготовки Европы к потенциальной войне с Россией.
— На Украине нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять использованию простых украинцев в интересах ЕС. А нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю, — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя отметил, что итог этого написанного западниками сценария будет трагичным, передает РИА Новости.
