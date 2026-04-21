20 команд юных ученых из Красноярского края выиграли гранты на свои проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский краевой фонд науки объявил результаты конкурса прикладных научно-технических проектов по направлениям технологического лидерства.

Источник: НИА Красноярск

Всего на конкурс поступило более 130 заявок от научных и образовательных организаций края. Перед участниками стояла задача представить идею исследования, рассказать о своих наработках, достижениях и подтвердить актуальность разработки.

Среди тем — все направления технологического лидерства: от биоэкономики до перспективных космических технологий.

В итоге грант на сумму более 230 тысяч рублей получат 20 команд школьников и студентов, отмечает пресс-служба краевого министерства цифрового развития.

Так, победителями стали команды гимназии № 13 «АКАДЕМ», лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего», технопарка «Кванториум», Красноярского техникума промышленного сервиса, Красноярского института железнодорожного транспорта, Сибирской пожарно-спасательной академии, СФУ, Университета Решетнева, медицинского и аграрного университетов.

Эксперты фонда оценили новизну, степень проработки технического решения, соответствие целям технологического лидерства и реализуемость разработки в крае. Лучшие проекты получат поддержку на проведение исследований. Результаты представят на публичной защите в конце августа.