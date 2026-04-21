Проект нового моста на остров Татышев прошел государственную экспертизу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Велопешеходный мост, который планируется возвести к юбилею краевой столицы, свяжет остров Татышев с микрорайоном Зеленая Роща.
Мост будет с четырьмя архитектурными пилонами и системой тросов. С двух сторон обустроят пешеходные полосы, а также велополосу в два направления, установят знаки, регулирующие движение, и освещение.
Кроме того, конструкцию украсят архитектурной подсветкой. Подходы к мосту организуют при помощи насыпи с двух сторон с возможностью проезда и прохода под ней.
Сооружение возведут в границах улицы Якутской, правее по течению от старого моста, который разрушило наводнение в 1988 году. Саму аварийную конструкцию демонтируют. Длина нового сооружения составит 279 м, ширина - 6,5 м.
«Следующий этап — поиск подрядчика для строительства. К работам планируем приступить в этом году. Мост свяжет остров с Зеленой Рощей, а у красноярцев появится уникальное многокилометровое пространство для прогулок по левому берегу — почти до самого Николаевского моста», — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Проект станет частью концепции туристического развития острова Татышев к 400-летию города, отмечает пресс-служба мэрии.