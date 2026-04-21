В ГД призвали создать механизм возврата самостоятельных туристов при ЧС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти РФ прорабатывают систему финансовых гарантий для возвращения российских туристов из-за рубежа в форс-мажорных ситуациях, как в случае с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
"В нашем комитете и в целом выступаем за то, чтобы создать нормальную механику по возврату наших туристов в случае, если они самостоятельные. На мой взгляд, система финансовых гарантий должна быть реформирована таким образом, чтобы турист не думал о том, где и как он может оказаться в какой-либо ситуации.
Все, чтобы всегда понимал, что у него есть гарантии, созданные государством, созданные бизнесом, которые позволят ему в случае форс-мажорных обстоятельств вернуться обратно или получить ту или иную услугу", — сказал Тарбаев.
По его словам, ситуация с боевыми действиями на Ближнем Востоке стала тестом для системы, государству пришлось создавать дополнительные рейсы для вывоза большого количества российских туристов — в общей сложности было вывезено около 60 тыс. туристов, в том числе за государственный счет.
Депутат отметил, что обсуждение этого вопроса ведется не только в рамках комитета, но и в рамках правительства уже продолжительное время. «Частично этот вопрос уже решен, частично вопрос решается, но мне кажется, что все-таки мы должны прийти к общему какому-то решению. Мы говорим сейчас больше о создании финансовых гарантий, цивилизованных финансовых гарантий, где туристы будут понимать, что и как, и это не должно привести к удорожанию туристического продукта», — заключил он.