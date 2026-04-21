В Красноярске готовы потратить более 14 млн рублей на ремонт фонтана-шара перед ГорДК

В Красноярске объявили торги на поиск подрядчика для ремонта фонтана возле Культурного центра на Высотной. Начальная цена контракта — 14,3 млн рублей.
В мэрии отметили, что фонтан хоть и небольшой, но пользуется популярностью среди жителей Октябрьского района. Им обещают, что сооружение полностью сохранит свой внешний вид.
«Фонтан планируется отремонтировать целиком — поменять облицовку, починить чашу, провести новую гидроизоляцию, заменить трубы, форсунки, насосы, обновить все системы водного сооружения. Завершить работы нужно до 1 августа этого года», — рассказали в администрации.
Работы по ремонту фонтана дополнят преображение всей площади перед Дворцом культуры, благоустройство которой стартовало в этом году. Там по всей территории установят скамьи, уличные стулья, оригинальные столики из бетона и дерева, навесы с качелями, оборудуют новое освещение, смонтируют уличную сцену. Согласно проекту, площадь должна стать более зелёной: с помощью разнообразных деревьев и кустарников создадут так называемый «зелёный щит», который будет ограждать отдыхающих от шума с проспекта Свободный; по периметру выделят уютные зоны для отдыха с необычными клумбами, цветами и многолетними растениями; также запланировано необычное мощение с элементами озеленения.
