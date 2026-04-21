БДСМ с удушением в сексе вредит мозгу, показали новые исследования

Дело в том, что удушение ограничивает приток крови и кислорода к мозгу. В шее расположены яремные вены, которые обеспечивают отток крови из головы, и сонные артерии, которые снабжают мозг свежим кислородом. Также в ней находится трахея, через которую воздух поступает в лёгкие.
«Давление на эти структуры нарушает работу центральной нервной системы», — указано в материале сайта PsyPost.
Гистологические исследования показывают, что повреждение клеток головного мозга начинается в течение нескольких часов после кислородного голодания. Некоторые клетки погибают через несколько дней после события.
Гиппокамп отвечает за память. Эта область содержит специфические нейроны, которые крайне уязвимы к недостатку кислорода. Мозжечок координирует движения. Он также содержит клетки, которые быстро повреждаются. Эти микроскопические изменения могут быть незаметны сразу. Но они создают риск долгосрочных когнитивных и эмоциональных сдвигов.
