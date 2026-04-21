«Изменены сведения в Реестре воинского учёта»: что это значит

Внутри всех подобных сообщений содержится одинаковое уведомление, в котором сообщается, что сведения в Реестре воинского учета были обновлены или впервые внесены, передает ИА DEITA.RU.
В письмах указываются инструкции по получению информации: гражданам рекомендуется запросить выписку через личный кабинет на портале «Реестр повесток» или отправить заявление посредством системы Госуслуг для уточнения сведений.
Минобороны РФ официально подтвердило, что такие электронные письма не являются повестками и не связаны с призывом на военную службу или мероприятиями по мобилизации. Цель этих уведомлений — поддержание актуальности базы данных.
Такие сообщения получают не только обладатели военного билета, находящиеся в запасе, но и граждане, которые ранее не состояли на воинском учете, поскольку информация в реестр поступает автоматически из источников, таких как военкоматы, МВД, ЗАГС и работодатели.
В результате могут приходить уведомления даже без взаимодействия граждан с соответствующими органами. Важно отметить, что получение сообщения с текстом «Изменены сведения в Реестре воинского учета» не означает, что гражданин обязан явиться в военкомат или запланирована какая-либо призывная деятельность.
Это исключительно информационное уведомление, которое носит характер напоминания о необходимости проверить актуальность данных. Для этого рекомендуется авторизоваться на портале «Реестр повесток» через систему Госуслуги и ознакомиться с информацией, представленной в нескольких разделах.
«Повестки» (здесь можно запросить выписку о повестках на конкретное имя, чтобы ознакомиться с деталями), «Временные меры» (на данном этапе в реестре отсутствует информация о таких мерах), и «Воинский учет» (запросить данные о постановке на учет).
При выявлении несоответствий или устаревших сведений рекомендуется направить заявление через портал Госуслуги для уточнения информации. Данная процедура позволяет гражданам оперативно обновлять данные в системе и исключить возможные недоразумения или ошибки в учете, соответствующих последним требованиям и нормам.