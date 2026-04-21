Дачный сезон на старте: какие электрички изменят свой маршрут с 1 мая в Приангарье

IrkutskMedia, 21 апреля. С 1 мая на севере Иркутской области изменится расписание некоторых пригородных электричек. Изменения связаны с началом дачного сезона.
Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, пригородные электропоезда № 6063, 6047 «Лена — Коршуниха-Ангарская», № 6068 «Семигорск —
Лена» и № 6064 «Коршуниха-Ангарская — Лена» по будням будут доезжать до ст. Лена-Восточная.
В выходные дни поезд № 6063 пройдёт по маршруту «Лена-Восточная — Семигорск» (сейчас он следует до ст. Коршуниха-Ангарская). Ныне действующий маршрут № 6068 «Ручей — Лена» также продлили до ст. Лена-Восточная.
