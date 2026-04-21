Исполнять обязанности главы музея-заповедника им. Арсеньева будет Артем Мельников

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности руководителя Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева стал Артем Мельников, ранее занимавший должность замдиректора. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы музея Андрей Островский.
«Исполняющим обязанности руководителя [Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева] является Артем Сергеевич Мельников. В течение пяти лет он работал заместителем директора», — пояснил Островский.
Как ранее писал ТАСС, экс-директор музея-заповедника Виктор Шалай был освобожден от должности по решению работодателя — Министерства культуры России. Он руководил крупнейшим федеральным музеем-заповедником в ДФО с 2011 года.
Шалай не прокомментировал причины своего увольнения, сообщив, что остается в профессии и продолжит развивать музеи Дальнего Востока. Он подчеркнул, что благодарен Минкульту за проделанную совместную работу по организации единственного федерального государственного музея-заповедника за Уралом и сохранению Владивостокской крепости.