Умер народный артист России Сергей Стадлерумер, скрипач и дирижёр

Умер народный артист России Сергей Стадлер. Музыкант скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Скрипач скончался во время перелета из Петербурга в Стамбул. Самолет экстренно сел в Бухаресте, но спасти артиста не удалось. До своего 64-летия Стадлер не дожил всего месяц.
«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель “Петербург-концерта”», — сказал Беглов.
По словам Беглова, Стадлер стал символом высочайшего исполнительского мастерства. Он гастролировал по миру с лучшими концертными площадками и реализовывал крупные симфонические проекты.
Будущий народный артист родился 20 мая 1962 года в Ленинграде в семье музыкантов. Его мать, Маргарита Панкова, работала пианисткой и концертмейстером в консерватории, а отец, Валентин Стадлер, был альтистом в оркестре филармонии. Именно отец обучил будущего народного артиста первым навыкам игры на скрипке.
Стадлер дал концерты более чем в 90 странах и записал свыше 70 альбомов. Академик Д. С. Лихачев называл его «русским Паганини». Игра артиста звучала в лучших академических залах Москвы и Санкт-Петербурга. Особое место в творческом наследии музыканта занимают авторские проекты, созданные вместе с Государственным Эрмитажем: уникальные по длительности и драматургии программы для симфонического оркестра, а также знаменитые оперные спектакли.
Окончив Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, Стадлер экстерном освоил программу самой консерватории всего за 3,5 года. Впоследствии он прошел обучение в аспирантуре Московской консерватории, а затем сам стал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Среди его наставников были Борис Сергеев, Михаил Вайман, Леонид Коган, Виктор Третьяков и Давид Ойстрах.
Народный артист РФ Сергей Стадлер руководил Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга как главный дирижер и худрук.
