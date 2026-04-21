Умер народный артист России Сергей Стадлерумер, скрипач и дирижёр

Стадлер дал концерты более чем в 90 странах и записал свыше 70 альбомов. Академик Д. С. Лихачев называл его «русским Паганини». Игра артиста звучала в лучших академических залах Москвы и Санкт-Петербурга. Особое место в творческом наследии музыканта занимают авторские проекты, созданные вместе с Государственным Эрмитажем: уникальные по длительности и драматургии программы для симфонического оркестра, а также знаменитые оперные спектакли.